"Напевне, сер Алекс не пам'ятає цього, але я розповім, бо це чудова історія. Якось мій батько потрапив до лікарні, я був дуже пригнічений. Я поговорив із Фергюсоном, і він сказав мені: "Кріштіану, їдь на 2-3 дні". Ми мали складні матчі, а я був ключовим гравцем.

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Фергюсон сказав: "У нас попереду непрості поєдинки, і нам буде нелегко, але я розумію твою ситуацію і відпускаю тебе, щоб ти зміг побачитися з батьком". Для мене це дуже важливо. Я поважаю сера Алекса, тому що його дії завжди відповідали його словам. Я це ціную", – цитує Роналду сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, шотландська легенда відіграв вирішальну роль у поверненні Кріштіану на Олд Траффорд під час останнього трансферного вікна. В обох настільки теплі відносини, що португалець навіть називає Фергюсона батьком.

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