Можна не любити Манчестер Юнайтед, але не захоплюватися драматичною перемогою манкуніанців над Баварією в фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/99 просто неможливо. Пригадуємо шлях Фергюсона та Ко до трофея, який став однією з найгарніших футбольних історій.

Шлях "червоних дияволів" до знаменитої перемоги був нелегким. Команді Фергюсона довелося пройти через групу смерті та італійських грандів у плей-офф. Але сер Алекс збудував колектив, який був готовий подолати будь-які випробування.

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Кваліфікація

Шлях в ЛЧ-1998/99 Манчестер Юнайтед розпочинав з другого кваліфікаційного раунду. За путівку в найпрестижніший турнір Європи з "дияволами" мав позмагатися чемпіон Польщі – Лодзь.

Але ця перепона складною не виявилася – на "Олд Траффорд" Юнайтед переміг 2:0, а в гостьовому матчі без проблем "засушив" гру до 0:0. Першу сходинку подолано – Манчестер Юнайтед пішов у груповий етап. Шмейхель, брати Невілли, Стам, Браун, Кін, Скоулз, Бекхем, Йорк, Коул, Сульшер, Шеррінгем – ці хлопці разом із партнерами йшли в турнір явно не відбувати номер та сподіватися на фортуну.

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Група D (Баварія, Барселона, Брондбю)

Якщо скромний данський клуб занепокоєння не викликав, то Барселона і Баварія цілком дозволяли говорити про "групу смерті". Один із грандів мав пролетіти повз плей-оф, і МЮ був готовий зробити все можливе, аби не стати цим "щасливчиком".

Перший матч проти Барселони став справжнім апогеєм футбольних баталій. 3:3 у битві титанів – видовище, яке побачили глядачі "Олд Траффорд", бодай раз у житті мріють побачити всі футбольні фанати.

Гостьовий матч проти Баварії складався краще, але на останніх хвилинах Шерінгем забив у власні ворота – 2:2. Виїзд до Брондбю проблемою не став – фантастична перемога з рахунком 6:2. Гольова феєрія матчів відповідала статусу турніру та приковувала увагу мільйонів футбольних шанувальників.

Друге групове коло стартувало зі ще одного розгрому над Брондбю – 5:0. У Барселоні повторилося футбольне диво – команди знову розписали фантастичну нічию з рахунком 3:3.

Домашня нічия з Баварією гарантувала манкуніанцям друге місце у групі. Окрім того, хлопці Фергі не програли жодного матчу у боях з грандами, що можна розцінювати як серйозну заявку на боротьбу за "вухатий" трофей. 1998 рік у Лізі чемпіонів пройшов вдало, наступна зупинка – плей-офф.

1/4 фіналу Ліги чемпіонів 1998/99

Міланський Інтер завжди був міцним горішком, розколоти який не завжди вдавалося навіть найбільш зірковим командам. Але випробування Італією хлопці сера Алекса пройшли доволі рівно.

Перший матч відбувся на "Олд Траффорд". Манкуніанці не дали супернику створити жодних можливостей біля воріт Шмейхеля, а дубль Йорка дав "червоним дияволам" хорошу фору перед гостьовим поєдинком.

У міланському матчі до перерви глядачі голів не побачили. У середині другого тайму Вентола подарував своїй команді надію перевести гру в овертайми, яку наприкінці матчу вбив постріл Скоулза. 1:1 – МЮ готується розібратися з черговим італійським грандом.

Півфінал Ліги чемпіонів 1998/99

За крок до трофея перепоною на шляху Юнайтед став Ювентус. Легкою здобиччю туринці не були – фанатам Манчестера довелося скуштувати смак валідолу.

Вдома Манчестер пропустив першим – відзначився Антоніо Конте. Усе йшло до мінімальної перемоги туринців, але Раян Гіггз перед фінальним свистком рятує ситуацію – 1:1.

Початок гри в Турині стає втілення найбільших нічних кошмарів – Піппо Індзагі вже до 11 хвилини оформив дубль. Здається, що шлях МЮ в Лізі чемпіонів завершився. Але Фергі на бровці та Рой Кін у центрі поля не могли дозволити своїй команді опустити руки. Сам ірландець на 24-й хвилині скоротив відставання, а Йорк ще до перерви відновив статус-кво.

Оскільки більша кількість голів на виїзді дарувала путівку у фінал Юнайтед, Ювентус кинув всі сили в атаку. Наприкінці матчу манкуніанці скористалися гарячковістю туринців, а Коул зробив камбек довершеним. 3:2 в Турині – красиве оформлення квитків на "Камп Ноу", де мав відбутися фінал турніру.

Манчестер Юнайтед – Баварія, фінал Ліги чемпіонів 1998/99

90 тисяч глядачів на стадіоні та мільйони шанувальників біля екранів телевізорів стали свідками поєдинку, втомитися від перегляду якого просто неможливо.

Уже на 6-й хвилині Баварія виходить вперед – Баслер зі штрафного класно поцілив у дальній кут. Шмейхель зарано почав зміщуватися у протилежну сторону та не зреагував на постріл.

Німці персонально грали з зірками Манчестера, а Хітцфельд грамотно побудував оборону своєї команди. За 90 хвилин манкуніанці не створили жодного по-справжньому гольового моменту, а Шмейхеля двічі рятував каркас воріт.

Годинник на табло відраховував останні хвилини матчу, і здавалося, що ось-ось Баварія підніме над головою омріяний трофей. Але матч проти Юве дав Манчестеру хороший заряд на боротьбу до кінця, яка дозволила перевернути історію з ніг на голову. Допомогла і "чуйка" сера Алекса, який кинув у бій Шерінгема та Сульшера.

90+1 хвилина. Бекхем подає кутовий, у карному майданчику "роттен" сумбур, м'яч відскакує до Гіггза. Раян неробочою правою ногою посилає його у ствір воріт. На шляху м'яча опиняється Шерінгем, який із близької відстані зрівнює рахунок. Баварія морально починає готуватися до екстра-таймів, відбутися яким так і не судилося.

90+3 хвилина. Той же Бекс виконує кутовий. Шерінгем опиняється у потрібному місці на ближній штанзі та скеровує м'яч далі. Сульшер встигає зреагувати на скидку партнера та підставляє ногу під траекторію м'яча. Майстерність норвежця не підвела – 2:1 на останніх секундах матчу.

Часу оговтатись Баварія не мала – Манчестер Юнайтед, попри складних суперників, пройшов шлях Ліги чемпіонів 1998/99 без жодної поразки та став володарем омріяного трофея!