"Роналду мріяв про перехід в Реал, і я не став заперечувати. Хлопець з Мадейри потрапив до нас відразу після свого 18-річчя і провів шість приголомшливих років. Я вважаю, що це був прекрасний період в історії Манчестер Юнайтед, і у мене була можливість його замінити. Ми взяли Антоніо Валенсію, він був чудовий, тому нам в цьому плані пощастило.

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Я знав, що Кріштіану буде настільки хороший. Звичайно ж, я розумів це. Реал – єдиний клуб, в якому з року в рік з'являлися гравці світового класу. Ця команда регулярно вигравала Лігу чемпіонів. Потрібно віддати їм належне – це клуб, в якому мріє опинитися будь-який футболіст", – цитує Фергюсона офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Реала влітку 2009 року, де закріпився у статусі ікони світового футболу, завоювавши 5 "Золотих м'ячів". Минулого літа Кріштіану повернувся в Манчестер, де у 4 матчах встиг забити 4 голи.

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