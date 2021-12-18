"Наверное, сэр Алекс не помнит этого, но я расскажу, потому что это отличная история. Однажды мой отец попал в больницу, я был очень подавлен. Я поговорил с Фергюсоном, и он сказал мне: "Криштиану, поезжай на 2-3 дня". У нас были сложные матчи, а я был ключевым игроком.

Фергюсон признался, почему отпустил Роналду в Реал

Фергюсон сказал: "У нас впереди непростые поединки и нам будет нелегко, но я понимаю твою ситуацию и отпускаю тебя, чтобы ты смог увидеться с отцом". Для меня это очень важно. Я уважаю сэра Алекса, потому что его действия всегда соответствовали его словам. Я это ценю", – цитирует Роналду сайт Манчестер Юнайтед .

Напомним, шотландская легенда сыграл решающую роль в возвращении Криштиану на Олд Траффорд во время последнего трансферного окна. У обоих настолько теплые отношения, что португалец даже называет Фергюсона отцом.