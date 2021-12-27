"Подивимося, чи стане мій син великим футболістом. Він іноді п'є колу і їсть усілякі чіпси, мене це дратує, він знає про це. Іноді я кажу синові, що йому треба пірнути в крижану ванну, щоб відновитися після тренування. Але він каже: "Тату, там так холодно!" Що ж, він лише 10-річний хлопчик.

Роналду здобув нагороду найкращому футболісту століття, випередивши Шевченка та інших легенд

Я завжди кажу йому, що успіх приходить лише в тому випадку, якщо стараєшся. Втім, я не буду тиснути на нього, щоб він став футболістом, хоча мені б цього і хотілося. Нехай буде успішний в своїй сфері, будь-то футбол, медицина або щось іще", – цитує Роналду A Bola.

Додамо, що Кріштіану Роналду-молодший займається у дитячих командах Ювентуса. Син титулованого португальця демонструє хороші результати, а фахівці пророчать йому велике майбутнє.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного