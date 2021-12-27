"Посмотрим, станет ли мой сын великим футболистом. Он иногда пьет колу и ест всякие чипсы, меня это раздражает, он знает об этом. Иногда я говорю сыну, что ему надо нырнуть в ледяную ванну, чтобы восстановиться после тренировки. Но он говорит: "Папа, там так холодно!" Что же, он только 10-летний мальчик.

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Я всегда говорю ему, что успех приходит только в том случае, если стараешься. Впрочем, я не буду давить на него, чтобы он стал футболистом, хотя мне бы этого и хотелось. Пусть будет успешен в своей сфере, будь то футбол, медицина или что-то еще", – цитирует Роналду A Bola.

Добавим, что Криштиану Роналду-младший занимается в детских командах Ювентуса. Сын титулованного португальца демонстрирует хорошие результаты, а специалисты предсказывают ему большое будущее.

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