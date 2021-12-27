Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards 2020 року.

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Серед іншого, цьогоріч була вручена нагорода найкращому футболісту ХХІ століття, на яку претендував Андрій Шевченко та інші легенди. Проте приз дістався форварду туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

Додамо, що в аналогічній номінації серед футбольних клубів переміг мадридський Реал, який у другому тисячолітті 5 разів виграв найпрестижніший клубний трофей – Лігу чемпіонів.

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