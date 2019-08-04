Роналду заробляє у 20 разів більше за Буффона – Ювентус витрачає на португальця космічну суму

Стали відомі зарплати гравців Ювентуса. Деякі цифри можуть якщо не шокувати, то здатні як мімімум здивувати.

Кріштіану Роналду – найвисокооплачуваніший гравець Ювентуса. 34-річний португалець отримує 31 млн євро за сезон, інформує портал Calcio e Finanza.

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Така сума є найвищою не лише в Ювентусі, але й у всій Італії. Друге місце з окладом у 7,5 млн євро щорічно розділили Маттейс Де Лігт та Гонсало Ігуаїн. По 7 млн заробляють Пауло Дибала, Аарон Ремзі та Адріен Рабйо.

А от Джанлуїджі Буффон, який цього літа повернувся в Турин після річного відрядження в ПСЖ, отримує лічені копійки, якщо порівняти з Роналду. 41-річний ветеран заробить 1,5 млн євро за сезон – у 20 разів менше за свого зіркового одноклубника. Менше за Джанлуїджі отримують лише 4 гравці "б'янконері".

Загалом Ювентус витрачає на зарплати 29-ти гравців 141,25 млн євро в рік. На Роналду йде майже п'ята частина суми.

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