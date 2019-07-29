Маліновський – out, Шахов – in: провідне видання Італії оцінило перспективи українців в Серії А

La Gazzetta dello Sport назвала орієнтовні стартові склади усіх команд Серії А у сезоні 2019/20.

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський, на думку провідного спортивного видання Апеннін, розпочне сезон на лаві запасних.

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26-річний екс-хавбек Генка, за якого клуб з Бергамо виклав майже 14 млн євро, наразі програє конкуренцію перевіреним бійцям Гасперіні у центрі поля – де Рону та Фройлеру. Двоє останніх, разом з колишнім півзахисником Металіста Алехандро Гомесом, є незамінними гравцями для наставника бергамасків. "Якщо вони перебувають у формі, то обов'язково з'являються на полі", – зазначає LGdS.

Уявити, що Маліновський витіснить аргентинського "треквартисту" (одного з найкращих у Європі за кількістю створених гольових моментів) також практично нереально. Папу – безапеліційний №1, лідер на полі та поза його межами, душа цієї команди.

Зрештою, Гасперіні вже натякнув, що українець може стати хорошою підміною для 31-річного аргентинця, який у минулому сезоні Серії А, фактично, не мав альтернативи, пропустивши лише три матчі (7 голів та 11 асистів).

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La Gazzetta dello Sport вважає, що Маліновський, як і досвідчений колумбієць Луїс Мурієль (15 млн євро), були придбані для якісної глибини складу, адже Аталанті доведеться битися на декілька фронтів. Команда з Ломбардії не лише прагне втримати високо підняту планку в чемпіонаті Італії, але й пристойно виступити у дебютному розіграші Ліги чемпіонів.

На довгій дистанції Маліновський точно отримає шанс себе проявити, або ж потіснити когось зі своїх конкурентів, йдеться у свіжому номері популярної газети.

Дивовижно, але ще один українець у Серії А Євген Шахов, якому не довіряють навіть у товариських матчах, за версією LGdS, є гравцем основного складу Лечче. Місцеві журналісти бачать його у центрі поля "вовків" поруч з греком Тахцидісом та італійцем Петріччоне.

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Екс-хавбек Дніпра та ПАОКа пропустив два останні спаринги Лечче проти Фрозіноне і Больцано – тренер відмовчується, але преса вірить. Нашого футболіста називають ефективним футболістом з хорошим ударом та вмінням відзначатись другим темпом.

Крім цього, на руку Шахову повинен зіграти його універсалізм. LGdS пише про нього, як про гравця, який може діяти одразу на декількох позиціях у центральній зоні – від опорника до плеймейкера. Що ж, будемо сподіватись, що головрний тренер Лечче Фабіо Ліверані також зацінить різноплановість Євгена.

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Фото: Віталій Кулачковський