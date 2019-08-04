Роналду зарабатывает в 20 раз больше Буффона – Ювентус тратит на португальца космическую сумму

Стали известны зарплаты игроков Ювентуса. Некоторые цифры могут если не шокировать, то способны как мимимум удивить.

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый игрок Ювентуса. 34-летний португалец получает 31 млн евро за сезон, информирует портал Calcio e Finanza.

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Такая сумма является самой высокой не только в Ювентусе, но и во всей Италии. Второе место с окладом в 7,5 млн евро ежегодно разделили Маттейс Де Лигт и Гонсало Игуаин. По 7 млн ​​зарабатывают Пауло Дибала, Аарон Рэмзи и Адриен Рабьо.

А вот Джанлуиджи Буффон, который этим летом вернулся в Турин после годичной командировки в ПСЖ, получает считанные копейки, если сравнивать с Роналду. 41-летний ветеран заработает 1,5 млн евро за сезон – в 20 раз меньше своего звездного одноклубника. Меньше Джанлуиджи получают лишь 4 игрока "бьянконери".

В целом Ювентус тратит на зарплаты 29-ти игроков 141,25 млн евро в год. На Роналду идет почти пятая часть суммы.

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