Боси Юнайтед вирішили не звільняти Сульшера. Більшість керівників клубу разом із Фергюсоном підтримали норвежця після суботнього пекла на Олд Траффорд, але були і ті, кому відставка здається єдиним правильним виходом із піке. Зійшлись посередині – майбутній матч проти Тоттенхема стане фінальним заліком для тренера. От тільки не зрозуміло, що робити у випадку нічиєї.

Манчестер Юнайтед визначився з долею Сульшера та його потенційного наступника

Наставник був знищений нокдауном Ліверпуля (0:5), але рішення зверху повернуло фахівцю певну мотивацію та впевненість. Таблоїд SunSport помітив, що Сульшер одним з перших прибув на тренування у вівторок та ще довго залишався на базі після заняття. Очевидно, що фахівець понад усе хоче виправдати довіру до своєї персони та залишитись у, ймовірно, найголовнішому проекті свого життя, якому вже присвятив майже 3 роки.

У середині команди по-різному спримають ситуацію з наставником. Жоден з гравців після фіаско публічно не заступився за тренера, ніхто не захотів брати провину на себе. Навпаки, Люк Шоу та Поль Погба заявили про необхідність змін. Французу навіть приписують показове ігнорування зауважень Сульшера. Спільної мови з норвежцем також не може знайти і новий лідер "дияволів" Крішітану Роналду.

Проте, хто зараз готовий рятувати Манчестер Юнайтед та возитись із цими зірками? ЗМІ називають 4-х кандидатів: безкомпромісний Антоніо Конте, фаворит Роналду Зінедін Зідан, наставник Лестера Брендан Ронджерс та тренер Аякса Ерік Тен Хаг, якого сватають у майже кожен гранд протягом останніх кількох років.

Конте ніби вже і погодився на таку перспективу. Якщо так і станеться, що італієць з наступного тижня приступить до роботи в МЮ, то дуже ймовірно, що Погба, Роналду та інші швидко засумують за Сульшером. Конте зі своєю впертістю, методами роботи, бажанням контролювати усі процеси, ігноруванням статусу гравців зустріне супротив всередині команди. Тут вже навіть не йдеться про стиль гри італійця.

Зідан не виглядає тренером, який зараз після старту сезону побіжить гасити манчестерські пожежі. Іспанський El Chiringuito запевняв, що французький фахівець є кандидатом від Роналду, який працював з ним у Реалі. Зідану приписують інтерес до тренерських крісел у ПСЖ та збірній Франції. Зізу – людина, яка зважує кожен крок. Він ухвалив рішення після минулого сезону попрощатись з Реалом, і, схоже, мінімум до наступного літа буде насолоджуватись відпусткою.

Брендан Ронджерс сам розхитав крісло під Сульшером, обігравши МЮ (4:2). Наставник Лестера запевняє, що не має жодних планів покидати табір "лисів" найближчим часом. Роджерса вважають одним із найперспективніших тренерів АПЛ на сьогодні. Британське видання Caught Offside опублікувало інсайд, що ірландець взагалі незацікавлений вакансією у Манчестер Юнайтед, а покинути Лестер фахівець готовий лише заради Ман Сіті.

Ерік Тен Хаг – головний кандидат на тренерське крісло Манчестер Юнайтед, Барселони, Ювентуса, Ньюкасла, Тоттенхема (потрібне підкреслити). Нідерландський фахівець ідеально пасує саме амстердамцям та їхньому молодому вектору розвитку команди, але топ-клуби це не зупиняє. Тен Хаг є ледь не найбажанішою ціллю на ринку наставників і байдуже, що для 51-річного фахівця Аякс став першим серйозним проектом у майже 20-річній тренерській кар'єрі. Якщо без емоцій, його терміновий переїзд в Манчестер виглядає фактично нереальним. Тен Хаг підписав контракт з Аяксом до літа 2023-го, він головна особа в амстердамському проекті і не псуватиме репутацію, залишивши своє дітище наодинці зимувати.

Even after - in his own words - being at “rock bottom” today, Ole Gunnar Solskjaer is still outside signing autographs at Old Trafford pic.twitter.com/MITrCg4Yzt — Rob Harris (@RobHarris) October 24, 2021

Найоптимальнішим варіантом у цій ситуації буде дозволити Сульшеру залишитись до кінця сезону. Попри скепсис та обурення вболівальників манкуніаців. Тим більше, пригадуючи фінал Ліги чемпіонів 1999-го проти Баварії, норвежець вміє рятувати, здавалось, у безвихідній ситуації. Звільнити не можна, залишити.

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