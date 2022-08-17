"Ви дізнаєтеся правду, коли я дам інтерв’ю за кілька тижнів. ЗМІ говорять лише неправду.

Роналду отримав сенсаційний варіант втечі з Манчестер Юнайтед у новий для себе чемпіонат

У мене є замітки за останні кілька місяців зі 100 новин, лише 5 були вірними. Уявіть, як воно насправді. Дотримуйтеся цієї поради", – написав Роналду в коментарі в одному з профілів в Instagram.

Зазначимо, що сага з відходом Роналду з МЮ триває вже все літо, однак Кріштіану так і не зміг домовитись з переходом у жоден з клубів, які підходили б під його вимоги. Португалець бажає виступати за клуб, який виступатиме у ЛЧ в цьому сезоні.

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