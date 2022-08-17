"Вы узнаете правду, когда я дам интервью через несколько недель. СМИ говорят только ложь.

Роналду получил сенсационный вариант побега из Манчестер Юнайтед в новый для себя чемпионат

У меня есть заметки за последние несколько месяцев из 100 новостей, только 5 были верными. Представьте, как это на самом деле. Следуйте этому совету", – написал Роналду в комментарии в одном из профилей в Instagram.

Отметим, что сага с уходом Роналду из МЮ продолжается уже все лето, однако Криштиану так и не смог договориться с переходом ни в один из клубов, подходящих под его требования. Португалец хочет выступать за клуб, который будет выступать в ЛЧ в этом сезоне.

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