Португалець та його агент вже контактували з представниками дортмундської Борусії, повідомляє Bild з посиланням на AS.

Манчестер Юнайтед хоче позбутися Роналду до закриття трансферного вікна – пошук заміни не обов'язковий

Втім, німецьке видання стверджує, що цей трансфер не відбудеться. Причиною є вичерпаний бюджет "джмелів" на підсилення після підписань Антоні Модеста та Себастьяна Аллє.

Зазначимо, що сага з відходом Роналду з МЮ триває вже все літо, однак Кріштіану так і не зміг домовитись з переходом у жоден з клубів, які підходили б під його вимоги.

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