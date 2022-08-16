Роналду отримав сенсаційний варіант втечі з Манчестер Юнайтед у новий для себе чемпіонат
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду продовжує вести пошуки нового колективу під час цього трансферного вікна.
Португалець та його агент вже контактували з представниками дортмундської Борусії, повідомляє Bild з посиланням на AS.
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Втім, німецьке видання стверджує, що цей трансфер не відбудеться. Причиною є вичерпаний бюджет "джмелів" на підсилення після підписань Антоні Модеста та Себастьяна Аллє.
Зазначимо, що сага з відходом Роналду з МЮ триває вже все літо, однак Кріштіану так і не зміг домовитись з переходом у жоден з клубів, які підходили б під його вимоги.
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