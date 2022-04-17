Роналду став першим гравцем у віці 36 років або старше зумів відзначитись 15 голами в сезоні АПЛ, повідомляє Stats Foot.

Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Норвіч – 3:2

Також Кріштіану став другим найвіковішим футболістом в історії АПЛ, який відзначився хет-триком у 37 років і 70 днів. Випереджає його Тедді Шерінгем, який забив 3 голи у ворота суперника в 37 років та 146 днів.

Додамо, що хет-трик португальця дозволив Манчестер Юнайтед відсвяткувати перемогу над Норвічем (3:2).

МЮ завдяки ювілейному хет-трику Роналду здолав Норвіч, Тоттенхем програв Брайтону, Арсенал поступився Саутгемптону