Роналду встановив ветеранське досягнення в АПЛ
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду своїм хет-триком у ворота Норвіча продовжує вражати своїми бомбардирськими здобутками.
Роналду став першим гравцем у віці 36 років або старше зумів відзначитись 15 голами в сезоні АПЛ, повідомляє Stats Foot.
Хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Норвіч – 3:2
Також Кріштіану став другим найвіковішим футболістом в історії АПЛ, який відзначився хет-триком у 37 років і 70 днів. Випереджає його Тедді Шерінгем, який забив 3 голи у ворота суперника в 37 років та 146 днів.
Додамо, що хет-трик португальця дозволив Манчестер Юнайтед відсвяткувати перемогу над Норвічем (3:2).
МЮ завдяки ювілейному хет-трику Роналду здолав Норвіч, Тоттенхем програв Брайтону, Арсенал поступився Саутгемптону