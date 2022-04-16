Манчестер Юнайтед обіграв Норвіч в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Звітний поєдинок став бенефісом Кріштіану Роналду. Португалець оформив хет-трик, який став 60-м у його кар'єрі. 50 із них – на клубному рівні. 30 до тридцятиріччя, ще 30 – після. Феноменальні цифри.

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Досягнення Роналду дещо відвели критику від Манчестер Юнайтед, який ризикував втратити перемогу над аутсайдером. Зрештою, три очки дозволили знову наблизитися до зони ЛЧ на відстань в одну перемогу.