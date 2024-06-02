Мадридський Реал зустрічається з дортмундською Борусією у фіналі Ліги чемпіонів-2023/24. Дивіться оперативне відео голів на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов без голів, хоча моментів вистачало – Фюлькруг поцілив у стійку, а Карвахаль у підкаті заблокував удар Адейємі, який вже обіграв голкіпера. По перерві Фюлькруг мав ще один момент, але Куртуа відбив його удар головою.

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Реал відповів на 74-й хвилині, і відповів голом. Вийшло дуже банально – Кроос навісив з кутового, а Фюлькруг не втримав Карвахаля на ближній стійці – 0:1!

А на 83-й хвилині Реал подвоїв перевагу. Маатсен обрізався на власній половині та віддав на Беллінгема, який миттєво відпасував на вільного Вінісіуса. Удар під дальню стійку – 0:2!

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