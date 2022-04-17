Роналду стал первым игроком в возрасте 36 лет или старше, который сумел отличиться 15-ю голами в сезоне АПЛ, сообщает Stats Foot.

Хет-трик Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Норвич – 3:2

Также Криштиану стал вторым самым возрастным футболистом в истории АПЛ, отличившимся хет-триком в 37 лет и 70 дней. Опережает его Тедди Шерингем, забивший 3 гола в ворота соперника в 37 лет и 146 дней.

Добавим, что хет-трик португальца позволил Манчестер Юнайтед отпраздновать победу над Норвичем (3:2).

МЮ благодаря юбилейному хет-трику Роналду одолел Норвич, Тоттенхэм проиграл Брайтону, Арсенал уступил Саутгемптону