"За нічию проти Динамо ми отримали від Шахтаря дуже непогані гроші": екс-форвард Карпат – про марну стимуляцію донеччан
Колишній нападник Карпат та збірної України Тарас Кабанов пригадав втручання у запеклі чемпіонські перегони між Шахтарем і Динамо в сезоні 2000/01.
– Найбільше відклався у мене в пам’яті матч, коли Карпати грали з Динамо у Києві – у травні 2001-го, за три тури до завершення чемпіонату. Шахтар тоді включився у чемпіонську гонку, і ми могли допомогти "гірникам" вперше стати чемпіонами України.
УАФ заборонить стимуляцію клубів третьою стороною, – джерело
Треба було відібрати очки у Динамо. Ми зіграли унічию 1:1 (тренер Динамо Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції сказав, що Карпати раділи здобутому очку, немов виграли Лігу чемпіонів, – прим. автора.), а Шахтар у тому турі здобув перемогу і обійшов Динамо.
– Але у тому сезоні Шахтар так і не став чемпіоном.
– Не став, тому що в передостанньому турі у Донецьку не зумів переграти столичний ЦСКА – 0:0. "Гірники" здобули чемпіонські нагороди наступного року.
– Шахтар обіцяв вам хороші преміальні у разі відбору очок у Динамо?
– Так. Преміальні від третьої сторони тоді не заборонялися. За ту нічию ми отримали дуже непогані гроші, – зізнався Кабанов в інтерв'ю Українському футболу.
"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе