Колишній нападник Карпат та збірної України Тарас Кабанов пригадав втручання у запеклі чемпіонські перегони між Шахтарем і Динамо в сезоні 2000/01.

– Найбільше відклався у мене в пам’яті матч, коли Карпати грали з Динамо у Києві – у травні 2001-го, за три тури до завершення чемпіонату. Шахтар тоді включився у чемпіонську гонку, і ми могли допомогти "гірникам" вперше стати чемпіонами України.

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Треба було відібрати очки у Динамо. Ми зіграли унічию 1:1 (тренер Динамо Олексій Михайличенко на післяматчевій прес-конференції сказав, що Карпати раділи здобутому очку, немов виграли Лігу чемпіонів, – прим. автора.), а Шахтар у тому турі здобув перемогу і обійшов Динамо.

– Але у тому сезоні Шахтар так і не став чемпіоном.

– Не став, тому що в передостанньому турі у Донецьку не зумів переграти столичний ЦСКА – 0:0. "Гірники" здобули чемпіонські нагороди наступного року.

– Шахтар обіцяв вам хороші преміальні у разі відбору очок у Динамо?

– Так. Преміальні від третьої сторони тоді не заборонялися. За ту нічию ми отримали дуже непогані гроші, – зізнався Кабанов в інтерв'ю Українському футболу.

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