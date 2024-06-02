Севілья призначила Гарсію Пім'єнту новим головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два роки – до літа 2026-го.

Барселона офіційно призначила Фліка головним тренером

У минулому сезоні команду тренував Кіке Санчес Флорес. Севілья фінішувала в нижній частині таблиці. Новому наставнику доведеться працювати в умовах нестабільної економічної ситуації з акцентом на молодь.

Гарсія Пім'єнта 20 років розвивався в структурі Барселони, тренуючи юнацькі команди та Барсу В. Попереднім місцем роботи був Лас-Пальмас. Він вивів канарців у Прімеру, де досяг другого місця за володінням (59,7%, більше тільки у Барселони).