Топ-клуби АПЛ не поспішають вступати у переговори з Шахтарем щодо Георгія Судакова.

"Судаков – це гравець, якого пов'язують з лондонськими командами. Він хоче піти з Шахтаря.

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Втім, мені сказали, що наразі Тоттенхем – єдиний клуб з конкретним інтересом до нього. Чутки щодо Челсі здебільшого йдуть від Михайла Мудрика. Арсенал також наразі не бере участі у цих обговореннях", – заявив інсайдер Бен Джейкобс у ефірі YouTube-каналу Bhavss14.

До слова, минулий сезон став для Судакова найрезультативнішим у кар'єрі. За 34 матчі у всіх турнірах він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач. Transfermarkt оцінює зірку Шахтаря у 25 млн євро, але керівництво "гірників" зазіхає на значно вищу планку – 100 млн євро.

Тоттенхем фінішував на п'ятій сходинці АПЛ, тому може запропонувати Судакову лише участь у Лізі Європи.

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