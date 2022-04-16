Брайтон, перегравши Арсенал на Емірейтс у 32-го турі АПЛ, зняв скальп з Тоттенхема у Лондоні в 33-му. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2021,22, 33-й тур

Тоттенхем – Брайтон – 0:1

Гол: Лаллана, 90

Манчестер Юнайтед – Норвіч – початок о 17:00

Саутгемптон – Арсенал – початок о 17:00

Уотфорд – Брентфорд – початок о 17:00

Програму 33-го туру АПЛ відкрила зустріч у Лондоні, де Тоттенхем приймав Брайтон. "Півні" підійшли до зустрічі в статусі четвертої команди чемпіонату, випереджаючи Арсенал на 3 очки, однак у "канонірів" була гра в запасі – саме тому було важливо переграти "чайок". Втім, матч виявився вкрай нудним. Моментів не виникало аж до 58-ї хвилини, коли Троссару вдалося заблокувати постріл Сона з центру штрафного, а Бентанкур після цього класно пробив з дистанції – м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

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Даний епізод вияився не тільки найгострішим для "шпор", а і єдиним. Ба більше – лондонці в основий час жодного разу не влучили у площину, а Брайтон в останні півгодини переважав у активності біля чужих воріт. Зрештою, на 90-й хвилині Тоттенхем догрався: після метушні на лівому фланзі Лаллана підхопив м'яч, влетів на край штрафного й пробив зовнішнім боком стопи у дальній кут – 0:1! "Чайки" вийшли вперед, після чого впевнено довели поєдинок до мінімальної перемоги. Сенсація!

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