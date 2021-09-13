Роналду вплинув на зміну раціону гравців Манчестер Юнайтед – голкіпер МЮ розкрив секрет прекрасної форми Кріштіану
Голкіпер Манчестер Юнайтед Лі Грант розповів, як Кріштіану Роналду почав впливати на нових одноклубників поза футбольним полем.
"Вечір п'ятниці, готель. Зазвичай, закінчуючи вечерю, можна дозволити собі яблучний пиріг, кастард (крем з яєць, молока та цукру, – прим.), брауні (шоколадне тістечко, – прим.) або ще що-небудь. І жоден гравець ні до чого подібного не доторкнувся.
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Всі дивилися, що там в тарілці у Кріштіану. Що в ній було? Кіноа, авокадо і два зварених вкруту яйця. Цей хлопець в приголомшливій формі. У нього майже найкраще тіло в команді... Після мене", – поділився Грант у коментарі talkSport.
До слова, Кріштіану феєрично повернувся в Манчестер Юнайтед, оформивши дубль у ворота Ньюкасла. Наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть в Лізі чемпіонів проти Янг Бойз 14 вересня, початок о 19:45.
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