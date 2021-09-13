"Вечір п'ятниці, готель. Зазвичай, закінчуючи вечерю, можна дозволити собі яблучний пиріг, кастард (крем з яєць, молока та цукру, – прим.), брауні (шоколадне тістечко, – прим.) або ще що-небудь. І жоден гравець ні до чого подібного не доторкнувся.

Сульшер заявив, що може залишити Роналду на лаві запасних

Всі дивилися, що там в тарілці у Кріштіану. Що в ній було? Кіноа, авокадо і два зварених вкруту яйця. Цей хлопець в приголомшливій формі. У нього майже найкраще тіло в команді... Після мене", – поділився Грант у коментарі talkSport.

До слова, Кріштіану феєрично повернувся в Манчестер Юнайтед, оформивши дубль у ворота Ньюкасла. Наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть в Лізі чемпіонів проти Янг Бойз 14 вересня, початок о 19:45.

Манчестер Юнайтед з феєричним поверненням Роналду розгромив Ньюкасл, Челсі завдяки дублю Лукаку здолав Астон Віллу