Роналду повлиял на изменение рациона игроков Манчестер Юнайтед – голкипер МЮ раскрыл секрет прекрасной формы Криштиану
Голкипер Манчестер Юнайтед Ли Грант рассказал, как Криштиану Роналду начал влиять на новых одноклубников вне футбольного поля.
"Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, кастард (крем из яиц, молока и сахара, – прим.), брауни (шоколадное пирожное, – прим.) или еще что-нибудь. И ни один игрок ни к чему подобному не притронулся.
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Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану. Что в ней было? Киноа, авокадо и два сваренных вкрутую яйца. Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучше тело в команде... После меня", – поделился Грант в комментарии talkSport.
К слову, Криштиану феерично вернулся в Манчестер Юнайтед, оформив дубль в ворота Ньюкасла. Следующий поединок "красные дьяволы" проведут в Лиге чемпионов против Янг Бойз 14 сентября, начало в 19:45.
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