"Вечер пятницы, отель. Обычно, заканчивая ужин, можно позволить себе яблочный пирог, кастард (крем из яиц, молока и сахара, – прим.), брауни (шоколадное пирожное, – прим.) или еще что-нибудь. И ни один игрок ни к чему подобному не притронулся.

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Все смотрели, что там в тарелке у Криштиану. Что в ней было? Киноа, авокадо и два сваренных вкрутую яйца. Этот парень в потрясающей форме. У него почти лучше тело в команде... После меня", – поделился Грант в комментарии talkSport.

К слову, Криштиану феерично вернулся в Манчестер Юнайтед, оформив дубль в ворота Ньюкасла. Следующий поединок "красные дьяволы" проведут в Лиге чемпионов против Янг Бойз 14 сентября, начало в 19:45.

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