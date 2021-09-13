Сульшер заявив, що може залишити Роналду на лаві запасних
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер висловився щодо того, що зірковий новачок Кріштіану Роналду не завжди потраплятиме до стартового складу команду.
"Штука в тому, що Кріштіану дуже сильно дбає про своє здоров'я, тому я знаю, що він швидко відновлюється. До того ж він проходив передсезонну підготовку з Ювентусом. Звичайно, важливо, щоб всі виходили і бігли. І щоб він теж виходив і біг всі 90 хвилин.
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У нас матч у вівторок з Янг Бойз в Лізі чемпіонів. Подивимося, що ми зробимо. Так, я допускаю, що він може опинитися в запасі. Йому 36 років. Те ж саме з Мейсоном Грінвудом, йому 19 років. І я повинен давати грати і йому, і 36-річному Роналду", – зазначив Сульшер у коментарі Goal.
До слова, Кріштіану феєрично повернувся в Манчестер Юнайтед, оформивши дубль у ворота Ньюкасла. Наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть в Лізі чемпіонів проти Янг Бойз 14 вересня, початок о 19:45.
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