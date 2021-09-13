"Штука в тому, що Кріштіану дуже сильно дбає про своє здоров'я, тому я знаю, що він швидко відновлюється. До того ж він проходив передсезонну підготовку з Ювентусом. Звичайно, важливо, щоб всі виходили і бігли. І щоб він теж виходив і біг всі 90 хвилин.

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У нас матч у вівторок з Янг Бойз в Лізі чемпіонів. Подивимося, що ми зробимо. Так, я допускаю, що він може опинитися в запасі. Йому 36 років. Те ж саме з Мейсоном Грінвудом, йому 19 років. І я повинен давати грати і йому, і 36-річному Роналду", – зазначив Сульшер у коментарі Goal.

До слова, Кріштіану феєрично повернувся в Манчестер Юнайтед, оформивши дубль у ворота Ньюкасла. Наступний поєдинок "червоні дияволи" проведуть в Лізі чемпіонів проти Янг Бойз 14 вересня, початок о 19:45.

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