Роналду вперше прокоментував звільнення Сульшера з Манчестер Юнайтед
13:35 - Читать на русском
Нападник МЮ Кріштіану Роналду попрощався з колишнім тренером Уле Гуннаром Сульшером.
"Ти був моїм нападником, коли я вперше прибув на Олд Траффорд, і був моїм тренером, коли я повернувся.
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Втім, насамперед Уле – видатна людина. Я бажаю йому всього найкращого, що б життя не приготувало далі. Всього найкращого, мій друже! Ти заслуговуєш цього!" – написав Роналду у Тwitter.
Нагадаємо, Сульшера звільнили після ганебного розгрому від Уотфорда (1:4). Зараз команда перебуває на восьмій сходинці АПЛ.
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