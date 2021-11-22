"Ти був моїм нападником, коли я вперше прибув на Олд Траффорд, і був моїм тренером, коли я повернувся.

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Втім, насамперед Уле – видатна людина. Я бажаю йому всього найкращого, що б життя не приготувало далі. Всього найкращого, мій друже! Ти заслуговуєш цього!" – написав Роналду у Тwitter.

Нагадаємо, Сульшера звільнили після ганебного розгрому від Уотфорда (1:4). Зараз команда перебуває на восьмій сходинці АПЛ.

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