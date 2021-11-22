"Я сказав гравцям сьогодні вранці: вірте в себе, ви знаєте, що ми кращі, ніж наші результати зараз. У нас не було можливості показати це, але виходьте, викладайтеся на всі сто, насолоджуйтесь грою за Манчестер Юнайтед. Ліга чемпіонів – це найбільша сцена Європи. Перемога виведе вас до наступного раунду.

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Майкл Каррік буде головним. Я дуже поважаю його, дуже люблю Майкла. Зараз я стаю емоційним, тому що він справді сильний... (на цьому моменті Сульшер трохи просльозився – прим. Футбол 24). З командою все буде гаразд. Я стежитиму за нею і буду підтримувати гравців", – сказав Сульшер в інтерв'ю для клубної прес-служби.

Наггадаємо, норвежець очолював Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року. Під його керівництвом команда посідала друге та третє місце у чемпіонаті Англії, а також вийшла у фінал Ліги Європи-2020/21.

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