Ліга чемпіонів Азії, 2-й тур

Нассаджі Мазандаран – Аль-Хіляль – 0:3

Голи: Мітровіч, 18, Неймар, 58, Аль-Шехрі, 90+3

Вилучені: Хусманд, 38 – Аль-Фараж, 38

У вівторок, 3-го жовтня, Аль-Хіляль із Неймаром у складі розгромив на виїзді іранський Нассаджі Мазандаран. Бразильський нападник взяв участь у цій перемозі, забивши другий із трьох м'ячів. Ця подія сталася на 58-й хвилині: Аль-Давсарі вивів екс-гравця ПСЖ на ударну позицію, і Неймар пробив з лінії штрафного повз голкіпера суперника.

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Нагадаємо, що перед грою Неймар був розчарований станом газону на стадіоні в Тегерані. Але саме на цьому полі йому судилося забити свій перший м'яч за нову команду.

Зазначимо, що ця зустріч могла бути перервана через масову бійку наприкінці першого тайму. Проте головний арбітр зустрічі ухвалив розумне рішення і вигнав з поля лише головних агресорів, правого захисника господарів Хусманда та опорника гостей Аль-Фаража.