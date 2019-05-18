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Роналду визначився з фаворитом на посаду тренера Ювентуса, – GdS

18 травня 15:24 5315 Читать на русском
Роналду визначився з фаворитом на посаду тренера Ювентуса, – GdS
Роналду та Анчелотті в мадридські часи / AFP

Зірковий нападник Кріштіану Роналду озвучив керівництву туринського Ювентуса, кого б хотів бачити на посаді головного тренера "Старої синьйори".

Португалець закликав запросити на вакантне місце Карло Анчелотті, та він навряд покине Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, Роналду попросив менеджмент Юве провести перемовини з керманичем "партенопейців". Кріш ніколи не приховував своїх теплих взаємин із Анчелотті після спільної роботи в мадридському Реалі, тому він хотів би колись відновити співпрацю з титулованим тренером.

Потенційне призначення дона Карло може стати його камбеком до Турина. Він вже працював із Ювентусом із лютого 1999 року до літа 2001-го. Чинний контракт Анчелотті з Наполі діє до літа 2021 року.

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Італія Ювентус Ювентус Наполі Наполі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Карло Анчелотті Карло Анчелотті
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