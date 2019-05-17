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Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі

17 травня 14:31 4040 Читать на русском
Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі
Массіміліано Аллегрі / фото із соцмереж

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі в наступному сезоні не буде головним тренером Ювентуса.

Керівництво Ювентуса та Массіміліано Аллегрі на сьогоднішній зустрічі вирішили припинити співпрацю, повідомляє прес-служба туринців.

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Зазначається, що завтра, 18 травня, Аллегрі і президент "бьянко-нері" Андреа Аньєллі проведуть прес-конференцію, на якій розкажуть про причини такого рішення і подальші плани клубу.

Нагадаємо, що Аллегрі очолив клуб у 2014 році і виграв з Ювентусом п'ять чемпіонських титулів поспіль. Крім того, під керівництвом фахівця "стара синьйора" виграла 4 Кубки Італії і два Суперкубки та двічі грала у фіналах Ліги чемпіонів.

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Італія Головне Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Андреа Аньєллі
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