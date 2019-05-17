Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі

Італійський фахівець Массіміліано Аллегрі в наступному сезоні не буде головним тренером Ювентуса.

Керівництво Ювентуса та Массіміліано Аллегрі на сьогоднішній зустрічі вирішили припинити співпрацю, повідомляє прес-служба туринців.

Дешам і Почеттіно – головні претенденти на посаду головного тренера Ювентуса

Зазначається, що завтра, 18 травня, Аллегрі і президент "бьянко-нері" Андреа Аньєллі проведуть прес-конференцію, на якій розкажуть про причини такого рішення і подальші плани клубу.

Нагадаємо, що Аллегрі очолив клуб у 2014 році і виграв з Ювентусом п'ять чемпіонських титулів поспіль. Крім того, під керівництвом фахівця "стара синьйора" виграла 4 Кубки Італії і два Суперкубки та двічі грала у фіналах Ліги чемпіонів.

Ювентус: 5 недоторканних, 3 зірки на продаж і зміна тренера – Аллегрі може зірвати джек-пот через ЛЧ