Роналду определился с фаворитом на должность тренера Ювентуса, – GdS

Звездный нападающий Криштиану Роналду озвучил руководству туринского Ювентуса пожелания относительно нового главного тренера "Старой синьоры".

Португалец призвал пригласить на вакантное место Карло Анчелотти, но он вряд ли покинет Наполи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, Роналду попросил менеджмент Юве провести переговоры с наставником "партенопейцев". Криш никогда не скрывал своих теплых отношений с Анчелотти после совместной работы в мадридском Реале, поэтому хотел бы когда-то возобновить сотрудничество с титулованным тренером.

Потенциальное назначение дона Карло может стать его камбэком в Турин. Он уже работал с Ювентусом с февраля 1999 года по лето 2001-го. Действующий контракт Анчелотти с Наполи действует до лета 2021 года.

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