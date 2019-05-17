Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

Массіміліано Аллегрі покидає Ювентус попри ще рік чинного контракту. "Футбол 24" аналізує причини такої відставки та пригадує найяскравіші моменти туринського відрізку кар'єри одного з найуспішніших тренерів в історії італійського футболу.

Ювентус очікують великі зміни – Массіміліано Аллегрі йде з посади головного тренера "б'янконері" після 5 років роботи. Останнім матчем для тосканського наставника на тренерській лаві туринців стане виїзний поєдинок проти Сампдорії, який відбудеться 26 травня. Вже 18 травня Аллегрі та президент Ювентуса Андреа Аньєллі на спільній прес-конференції прокоментують причини рішення про дострокове прининення співпраці.

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Аллегрі очолив Ювентус у 2014 році і виграв з командою п'ять чемпіонських титулів поспіль – рекордний показник в Італії. Крім того, під керівництвом 51-річного тосканця "стара синьйора" виграла 4 Кубки Італії і два Суперкубки, а також двічі програла у фіналах Ліги чемпіонів (Барселоні та Реалу).

Можливо, саме зараз – найкращий час для такого рішення. За час роботи Аллегрі Ювентус став безапеляційним флагманом італійського футболу, вигравши 5 поспіль Скудетто (ще 3 були під керівництвом Антоніо Конте, якого і змінив Аллегрі). Проте, як це часто буває, клуб, схоже, досягнув верхівки свого розвитку та опинився на порозі невідворотніх змін.

Чому так сталось

Відхід Аллегрі можна пояснити декількома причинами. Частково відставку спричинив фінансовий фактор. Аллегрі, який є шестиразовим чемпіоном Італії, заробляє 7,5 євро за сезон – найвищий показник у Серії А. За чутками, Массімо хотів підвищення зарплати до 10 млн, що поставило б його на рівень найвисокооплачуваніших тренерів світу. В принципі, один з найтитулованіших тренерів в історії Італії (6 виграних Скудетто – 5 з Ювентусом та 1 з Міланом, більше лише у Джованні Траппатоні), міг дозволити собі подібні забаганки, але у Турині такі фінансові апетити сприйняли негативно.

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Нещодавно Аллегрі заявляв, що у нього є мотивація продовжувати роботу з Ювентусом, проте все вирішиться на зустрічі з керівництвом. За інформацією італійських ЗМІ, тренер, окрім підвищення зарплатні, вимагав збільшення своєї ролі в клубі, зокрема, вагомішого впливу на трансферну політику. Аллегрі наполягав на підсилення складу, мотивуючи це необхідним заходом задля перемоги в Лізі чемпіонів, але боси Ювентуса вважали, що команда і так пристойно укомплектована. Виліт від Аякса став останньою краплею терпіння клубу, фактично, доля Аллегрі була вирішена ще кілька тижнів тому.

Не все гаразд було і в роздягальні команди – прихід Кріштіану Роналду найбільше вплинув на Пауло Дибалу, який втратив місце у стартовому складі. Аргентинець не приховував роздратування рішенням Аллегрі посадити його в запас, а брат Дибали відверто заявив, що Пауло покине Ювентус саме через Аллегрі. Ще раніше своє незадоволення Аллегрі висловлював інший аргентинець – Гонсало Ігуаїн, який теж був не надто задоволений своїм становищем. Втім, наставник завжди залишався спокійним та заперечував будь-які конфлікти.

Парадоксально, але однією з причин відходу Аллегрі став трансфер Кріштіану Роналду. Саме після приходу португальця тренер змушений був якось вписувати його в ігрову схему Ювентуса. Перебудова ігрової моделі під Роналду вплинула на баланс гри Юве, оборона якого вже не виглядала такою надійною, як раніше, не в останню чергу саме через перехід на іншу схему. Туринці стали грати більш прогнозовано, чим суперники (принаймні в Європі) часто користались. Не забуваємо, що окрім поразки від Аякса, Ювентус також програвав Атлетіко та Манчестер Юнайтед. Сам Роналду також розпалював ситуацію, натякаючи на недостатній рівень як деяких виконавців, так і тренера.

Ймовірно, підписанням новачків цього літа Аллегрі і хотів вирішити дану проблему, але на думку керівництва Ювентуса, підписання Кріштіану Роналду та пристойних вільних агентів – достатньо для вирішення серйозних завдань.

Втім, безглуздо заперечувати колосальний вклад Массіміліано Аллегрі в розвиток Ювентуса. Цей відрізок кар'єри фахівця, без сумніву, грандіозний – саме за час роботи Аллегрі туринський клуб вийшов на абсолютно новий рівень, повернувши собі звання європейського гранда.

Протести тіфозі

Починалось все доволі важко – приїзд екс-тренера Мілана в Турин викликав негативну реакцію місцевих тіфозі, які не хотіли бачити у своїй команді колишнього наставника принципового суперника. Буквально на наступний день після призначення Аллегрі кілька сотень фанатів Ювентуса завітали на клубну базу. Тодішній директор "Старої синьйори" Беппе Маротта змушений був провести кілька годин за спілкуванням з вболівальниками, пояснюючи їм мотиви такого рішення клубу.

Втім, Аллегрі вже у перший рік роботи змусив критиків замовкнути – перемога у Серії А та Кубку Італії стали відмінним стартом кар'єри тренера в Турині. А був ще й фінал Ліги чемпіонів, у якому Ювентус поступився Барселоні (1:3).

Тотальна перебудова команди

За час роботи Аллегрі Ювентус покинули чимало знакових гравців – одразу згадуються імена Андреа Пірло, Артуро Відаля, Поля Погба, Карлоса Тевеса, Джанлуїджі Буффона, Дані Алвеса та інших відомих виконавців. Проте результати команди не страждали – склад туринців поповнювали інші футболісти, яких Аллегрі вдало інтегрував у ігровий механізм "б'янко-нері". Войцех Щенсни, Міралем П'яніч, Блез Матюйді, Жоау Канселу, Маріо Манджукіч – всі вони стали важливою частиною оновленого Ювентуса.

Прихід Кріштіану Роналду варто виділити окремо. Саме Ювентус став тим щасливчиком, якому вдалося переконати багаторічного лідера Реала змінити обстановку і проміняти Мадрид на столицю П'ємонту. Безумовно, заслуга Аллегрі у приході португальця – колосальна, адже саме класні виступи команди посприяли рішенню Роналду продовжити кар'єру саме в Ювентусі. Попри негативні моменти за участі португальця, його перехід став знаковим для італійського футболу.

Переписана історія Ювентуса

Так, Юве під керівництвом Аллегрі не зумів перемогти в омріяній Лізі чемпіонів, але на Аппенінах туринцям протягом роботи Массіміліано не було рівних. За 5 років у Турині Аллегрі здобув 5 Скудетто, виграв 4 Кубка Італії та 2 Суперкубка країни. В чемпіонаті Ювентус Аллегрі програв лише 19 разів у 188 поєдинках.

Також Аллегрі регулярно виводив Ювентус у плей-офф Ліги чемпіонів, причому двічі – у фінал турніру. Обидва рази туринці поступались іспанським грандам (1:3 – Барселоні в 2015-му) та 1:4 – Реалу два роки потому). Найгіршим для "б'янконері" в епоху Аллегрі став сезон 2015/16 – тоді італійці вилетіли з Ліги чемпіонів вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Баварії за сумою двох матчів. Ще двічі Юве вилітав у чвертьфіналах – минулого року команда Аллегрі здійснила неймовірний камбек в матчі з Реалом, але все ж припинила боротьбу в турнірі через скандальний пенальті. А цього року на шляху "Старої синьйори" став неймовірний Аякс.

Попри відсутність перемоги в Лізі чемпіонів, Ювентус знову став серйозною силою в Європі, з якою змушені рахуватись всі без винятку топ-клуби.

Що далі?

Немає сумнівів, що успіхи Ювентуса та Аллегрі продовжаться, проте далі кожен з них піде своєю дорогою. Туринці, ставши безальтернативною командою №1 в Італії, практично гарантовано збережуть свої лідируючі позиції в чемпіонаті при будь-якому тренері. Наразі в Серії А і близько не видно команди, яка б змогла нав'язати "Старій синьйорі" серйозну боротьбу.

У ЗМІ вже лунали імена Хосепа Гвардіоли (який встиг відхреститись від роботи в Турині), Антоніо Конте, Дідьє Дешама та Маурісіо Почеттіно. В будь-якому разі наступним тренером Ювентуса стане іменитий фахівець, перед яким стоятиме завдання, яке так і не виконав Аллегрі – перемога в Лізі чемпіонів.

Сам же Аллегрі без хорошої роботи однозначно не залишиться. Німецькі ЗМІ вже сватають алленаторе в Баварію, не все однозначно з посадою головного тренера в ПСЖ, Челсі та Барселоні. Призначення Макса в європейський топ-клуб – справа часу, хоча не факт, що найближчого. Ймовірно, тренер, як це зараз модно, візьме певний час на перезавантаження.

Прощатись завжди боляче, а особливо після тривалих стосунків. Проте інколи вчасне розставання не те, що не шкодить, а йде навіть на користь. Вірогідно, прощання Аллегрі та Ювентуса – з тієї ж серії. В будь-якому разі, це була красива історія, остання сторінка якої буде написана вже за тиждень.

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