Недвед став причиною відставки Аллегрі, – ЗМІ

Віце-президент Ювентуса Павел Недвед причетний до відставки головного тренера туринців Массіміліано Аллегрі.

Функціонер висунув ультиматум президенту "Старої синьйори" Андреа Аньєллі, за яким той мав обрати когось одного – Недведа або Аллегрі, повідомляє Corriere della Sera.

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За інформацією видання, легендарний чех, а також спортивний директор Юве Фабіо Паратічі наполягали на тому, щоб туринці попрощались із 51-річним наставником. Аньєллі натомість готовий був продовжити роботу з 5-разовим чемпіоном Італії Аллегрі, але змушений був обирати між ним і віце-президентом.

Про розбіжності в поглядах Недведа та Аллегрі стало відомо раніше. Зокрема, керманич туринців заявляв, що Юве потребує революційних кадрових змін влітку, щоб боротися за кубок Ліги чемпіонів, а віце-президент наполягав, що нинішній склад "Старої синьйори" важко покращити на трансферному ринку.

Нагадаємо, що напередодні Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі з посади головного тренера. Основний претендент на вакантне місце – керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

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