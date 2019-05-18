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Недвед став причиною відставки Аллегрі, – ЗМІ

18 травня 11:49 2398 Читать на русском
Недвед став причиною відставки Аллегрі, – ЗМІ
Аллегрі та Недвед / Sky Italia

Віце-президент Ювентуса Павел Недвед причетний до відставки головного тренера туринців Массіміліано Аллегрі.

Функціонер висунув ультиматум президенту "Старої синьйори" Андреа Аньєллі, за яким той мав обрати когось одного – Недведа або Аллегрі, повідомляє Corriere della Sera.

Аллегрі прокоментував свій відхід з Ювентуса

За інформацією видання, легендарний чех, а також спортивний директор Юве Фабіо Паратічі наполягали на тому, щоб туринці попрощались із 51-річним наставником. Аньєллі натомість готовий був продовжити роботу з 5-разовим чемпіоном Італії Аллегрі, але змушений був обирати між ним і віце-президентом.

Про розбіжності в поглядах Недведа та Аллегрі стало відомо раніше. Зокрема, керманич туринців заявляв, що Юве потребує революційних кадрових змін влітку, щоб боротися за кубок Ліги чемпіонів, а віце-президент наполягав, що нинішній склад "Старої синьйори" важко покращити на трансферному ринку.

Нагадаємо, що напередодні Ювентус офіційно оголосив про відхід Аллегрі з посади головного тренера. Основний претендент на вакантне місце – керманич лондонського Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

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Головне Італія Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Андреа Аньєллі Павел Недвед Фабіо Паратічі
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