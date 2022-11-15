"Глейзери не дбають про клуб. Я маю на увазі професійний спорт, оскільки ви знаєте, Манчестер Юнайтед – це маркетинговий клуб, вони отримуватимуть гроші від маркетингу, а спорт, як на мене, їх не хвилює.

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Не розмовляв із Глейзерами після повернення, вони віддають усю владу генеральному директору. Чи мають рацію фанати Юнайтед, коли зляться на Глейзерів? Вболівальники завжди мають рацію. Вони повинні знати правду, повинні знати, що гравці хочуть найкращого для клубу.

Я люблю цей клуб. Хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся у Манчестер Юнайтед. Але тут бракує певних речей, які є в Ман Сіті, Ліверпулі, навіть у Арсеналі. На мою думку, це важко. Манчестер Юнайтед буде важко бути в топі наступні два-три роки", – цитує Роналду The Sun.

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До слова, Глейзери отримали контроль над Манчестер Юнайтед у 2005 році. За цей час клуб перетворився у фінансового гіганта, але це не знаходить продовження у спортивних результатах. Після відходу Алекса Фергюсона манкуніанці перестали бути конкурентоспроможними в АПЛ та міжнародній арені.