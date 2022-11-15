"Глейзеры не заботятся о клубе. Я имею в виду профессиональный спорт, поскольку вы знаете, Манчестер Юнайтед – это маркетинговый клуб, они будут получать деньги от маркетинга, а спорт, по-моему, их не волнует.

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Не разговаривал с Глейзерами по возвращении, они отдают всю власть генеральному директору. Правы ли фанаты Юнайтед, когда злятся на Глейзеров? Болельщики всегда правы. Они должны знать правду, должны знать, что игроки хотят лучшего для клуба.

Я люблю этот клуб. Хочу лучшего для клуба. Вот почему я вернулся в Манчестер Юнайтед. Но здесь не хватает определенных вещей, которые есть в Ман Сити, Ливерпуле, даже в Арсенале. По моему мнению, это тяжело. Манчестер Юнайтед будет тяжело быть в топе следующие два-три года", – цитирует Роналду The Sun.

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К слову, Глейзеры получили контроль над Манчестером Юнайтедом в 2005 году. За это время клуб превратился в финансового гиганта, но это не находит продолжения в спортивных результатах. После ухода Алекса Фергюсона манкунианцы перестали быть конкурентоспособными в АПЛ и на международной арене.