Манчестер Юнайтед довго збирався з думками, щоб вичавити бодай якусь відповідь на вибрик суперзірки.

Клуб аж через 15 годин зробив першу офіційну заяву щодо інтерв'ю Роналду журналісту Пірсу Моргану. Воно вийде лише 16 листопада, але вчора у пресу просочилися деякі "шматки", які спричинили ефект інформаційної бомби.

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"Манчестер Юнайтед відзначає висвітлення у ЗМІ інтерв'ю Кріштіану Роналду. Клуб розгляне свою відповідь після того, як буде встановлено всі факти. Ми, як і раніше, зосереджені на підготовці до другої половини сезону та збереженні імпульсу, віри та єдності між гравцями, менеджером, персоналом та вболівальниками", – офіційний сайт Манчестер Юнайтед поки обійшовся сухою дипломатією.

Контракт Роналду завершується наступного літа, хоча після чергового вибрику цілком ймовірним виглядає дострокове розірвання угоди. У сезоні 2022/23 форвард не є основним гравцем "червоних дияволів". Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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