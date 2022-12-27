Статус вільного агента дозволяє Роналду самому вирішувати свою долю. Водночас особливих варіантів у Кріштіану немає. За інформацією ЗМІ, 37-річний форвард продовжить кар'єру в Аль-Насрі із Саудівської Аравії.

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Водночас президент клубу Муслі Аль-Муаммар не поспішає підтверджувати інформацію про перехід. "Багато чуток про Роналду неправдиві. Більшість того, що говорять або пишуть у ЗМІ, є брехнею", – сказав Аль-Муаммар журналістам після матчу Аль-Наср – Аль-Хіляль (2:2).

Таку відповідь дуже важко інтерпретувати конкретно. Не зрозуміло, президент Аль-Насра мав на увазі взагалі інформацію про трансфер чи чутки про розкішні умови, які в Саудівській Аравії нібито повинен отримати Роналду.

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