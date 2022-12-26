Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду найближчим часом стане гравцем саудівського Аль-Насра. Як інформує CBS Sports, арабський клуб вже призначив дату медогляду португальця.

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Для Роналду та його агента приймаюча сторона також забронювала житло.

Згідно з джерелом, умови контракту вже узгоджені. Кріштіану залишиться лише поставити свій підпис під угодою.

Раніше Marca повідомляла, що Роналду підпише з Аль-Насром контракт до 2025 року з щорічним окладом у 200 мільйонів євро.

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