Статус свободного агента позволяет Роналду самому решать свою судьбу. В то же время, особых вариантов у Криштиану нет. По информации СМИ, 37-летний форвард продолжит карьеру в Аль-Насре из Саудовской Аравии.

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В то же время, президент клуба Мусли Аль-Муаммар не спешит подтверждать информацию о переходе. "Многие слухи о Роналде ложны. Большинство того, что говорят или пишут в СМИ, является ложью", – сказал Аль-Муаммар журналистам после матча Аль-Наср – Аль-Хиляль (2:2).

Такой ответ очень сложно интерпретировать конкретно. Непонятно, президент Аль-Насра имел в виду вообще информацию о трансфере или слухи о роскошных условиях, которые в Саудовской Аравии якобы должен получить Роналду.

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