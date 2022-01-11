Манчестер Юнайтед обіграв Астон Віллу в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Манкуніанці вийшли на звітний матч без Кріштіану Роналду, який був не готовий грати. Це не вплинуло на мотивацію Ман Юнайтед, який вже на 8-й хвилині відкрив рахунок. Мактомінай скористався навісом Фреда.

Манчестер Юнайтед без Роналду вибив Астон Віллу з Кубка Англії – арбітр скасував аж два голи

Більше господарі не забивали, а от Астон Вілла зробила це двічі. Щоправда, в обох випадках арбітри скасували взяття воріт. Команда Стівена Джеррарда припинила боротьбу в Кубку Англії. Натомість Манчестер Юнайтед в 1/16 фіналу зіграє проти Мідлсбро.