Кубок Англії, 1/32 фіналу

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла – 1:0

Гол: Мактомінай, 8

Одна з несподіванок – відсутність Кріштіану Роналду навіть у заявці. Ральф Рангнік дав відпочити зірковому португальцеві, адже той отримав невелику м'язову травму. Та навіть без CR7 МЮ стартував потужно.

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Вже на 8-й хвилині трибуни Олд Траффорд раділи. Фред після розіграшу кутового опинився з м'ячем на правому фланзі та ідеально закинув у штрафний "вілланів", де відкрився Мактомінай і головою переправив м'яч у ворота. Емільяно Мартінес лише поглядом його супроводжував. Перший тайм Юнайтед може сміливо записати собі в актив, адже часто йшов в атаку і демонстрував чудовий футбол.

По перерві Манчестер підсів. Це одразу помітила Астон Вілла й.. забила. Двічі. Але м'ячі були скасовані. Спершу гол не зарахували після перегляду VAR через порушення правил на Кавані в штрафному МЮ, а потім Буендія заліз в офсайд. Тиск на ворота Де Хеа наростав: Кеш прострілювався з метрів 20-ти, та Давід парирував потужний постріл; після удару Воткінса круглий пролетів у кількох сантиметрах від стійки.

МЮ ж міг закривати поєдинок на 73-й хвилині, але удар Грінвуда після зміщення з правого флангу відбив Мартінес. Далі моменти мала лише Астон Вілла – манчестерська оборона вистояла. Фінальний свисток Майкла Олівера зафіксував мінімальну звитягу МЮ. Підопічні Ральфа Рангніка крокують в 1/16 фіналу, де зустрінуться з Мідлсбро. Поєдинок відбудеться у першій третині лютого.

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