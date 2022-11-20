Сторони перебувають за крок від розлучення після скандального інтерв'ю 37-річного португальця, інформує інсайдер Ніколо Скіра.

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Роналду вже навіть отримав 2 дуже щедрі пропозиції з МЛС та Саудівської Аравії. Втім, нападник хотів би залишитися у Європі і домовитися з клубом, який виступає у Лізі чемпіонів. Трансферне вікно відкриється лише у січні, а зараз усі думки ветерана зосереджені на чемпіонаті світу.

Контракт Роналду з МЮ завершується наступного літа, хоча після чергового вибрику цілком ймовірним виглядає дострокове розірвання угоди. У сезоні 2022/23 форвард не є основним гравцем "червоних дияволів". Кріш зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол).

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