Стороны находятся в шаге от "развода" после скандального интервью 37-летнего португальца, сообщает инсайдер Николо Скира.

Роналду остается ненужным Баварии – тяжелая травма Мане не помогла португальцу

Роналду уже даже получил два очень щедрых предложения из МЛС и Саудовской Аравии. Впрочем, нападающий хотел бы остаться в Европе и договориться с клубом, выступающим в Лиге чемпионов. Трансферное окно откроется только в январе, а сейчас все мысли ветерана сосредоточены на чемпионате мира.

Контракт Роналду с МЮ завершается следующим летом, хотя после очередной выходки вполне вероятным выглядит досрочное расторжение сделки. В сезоне 2022/23 форвард не является основным игроком "красных дьяволов". Криш сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным