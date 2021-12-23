Ювентус та Барселона досі не можуть компенсувати втрату двох легенд, які тягнули атаку на своїх плечах.

Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі завершили 2021 рік головними бомбардирами своїх колишніх команд, повідомляє ESPN.

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Обидві суперзірки пішли ще влітку, однак жодному екс-партнеру не вистачило 4 додаткових місяців нового сезону, щоб вирватися на перше місце. Роналду у 2021-му встиг наколотити за Ювентус 20 голів, Мессі ж залишив Барселоні на прощання 28 точних ударів.

Нагадаємо, португальця за смішні 15 млн євро підписав МЮ, а Лео перейшов у ПСЖ вільним агентом.

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