Найбільше представництво у команді має Італія, по два гравці до основного складу делегували Франція та Португалія. Цікаво, що англійців немає ні у старті, ні в запасі, хоча їхня збірна грала у фіналі Євро-2020, а ЛЧ виграв лондонський Челсі.

Мессі, Роналду, Лєвандовскі та тріо чемпіонів Європи – символічна збірна 2021 року

Символічна збірна 2021 року за версією IFFHS:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ, Італія)

Захисники: Джорджо К'єлліні (Ювентус, Італія), Леонардо Бонуччі (Ювентус, Італія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Сезар Аспілікуетта (Челсі, Іспанія)

Півзахисники: Жоржінью (Челсі, Італія), Н'Голо Канте (Челсі, Франція), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія)

Нападники: Кріштіану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед, Португалія), Роберт Лєвандовскі (Баварія, Польща), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція).

Тренер: Томас Тухель (Челсі)

Запасні: Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина), Жоау Канселу (Манчестер Сіті, Португалія), Антоніо Рюдігер (Челсі, Англія), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалія), Томас Мюллєр (Баварія, Німеччина), Ерлінг Холанд (Борусія Д, Норвегія), Карім Бензема (Реал, Франція).

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