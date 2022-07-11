"Я розмовляв з Кріштіану Роналду ще до того, як порушилося це питання. У нас була хороша розмова. Він не сказав мені, що хоче піти… Я читав. Ми хочемо досягти успіху разом.

Роналду отримав шестизначний бонус від Манчестер Юнайтед – у клубі обурені вчинком Кріштіану

Роналду не продається, він у наших планах. Його немає з нами через особисті проблеми. Ми плануємо грати з Кріштіану в цьому сезоні, от і все. З нетерпінням чекаю на можливість попрацювати з ним", – цитує Тен Хага Goal.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду досі не приєднався до команди. Португалець пропустив перші тренування та не полетів з Манчестер Юнайтед на передсезонне турне. Раніше ЗМІ повідомляли, що 37-річний нападник прагне змінити клубну прописку.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий