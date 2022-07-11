Роналду провел разговор с Тен Хагом – наставник Манчестер Юнайтед дал четкий ответ о будущем португальца
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг высказался о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду.
"Я разговаривал с Криштиану Роналду еще до того, как поднялся этот вопрос. У нас был хороший разговор. Он не сказал мне, что хочет уйти… Я читал. Мы хотим добиться успеха вместе.
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Роналду не продается, он в наших планах. Его нет с нами из-за личных проблем. Мы планируем играть с Криштиану в этом сезоне, вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним", – цитирует Тен Хага Goal.
Напомним, Криштиану Роналду до сих пор не присоединился к команде. Португалец пропустил первые тренировки и не полетел с Манчестер Юнайтед на предсезонное турне. Ранее СМИ сообщали, что 37-летний нападающий стремится сменить клубную прописку.
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