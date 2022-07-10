Манчестер Юнайтед заплатив нападнику майже мільйон євро, а той заявив про бажання продовжити кар'єру в іншому місці.

Незадовго до того, як стало відомо про бажання Роналду піти з МЮ, клуб виплатив йому шестизначну премію, орієнтовний розмір якої склав 900 тисяч євро. Це плата за використання іміджевих прав та премія за певні результати, передбачена угодою гравця з Ман Юнайтед.

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Це викликало обурення серед багатьох працівників клубу. У таборі Манчестер Юнайтед вважають, що португалець вчинив непорядно, адже міг повідомити про своє бажання змінити команду до того, як йому перерахували гроші. У такому вчинку 37-річного форварда вбачають елементарну жадібність, повідомляє The Sun.

"Усі контракти були продовжені на початку липня, а після цього стало відомо, що Роналду хоче піти. Навряд чи це звичайний збіг чи випадковість. Він спокійно міг повідомити про це заздалегідь", – цитує ЗМІ осіб, які працюють у клубі.

Нагадаємо, основною причиною рішення Кріштіану піти з МЮ називають його бажання грати в Лізі чемпіонів, у якій команда Еріка Тен Хага участі не братиме.

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