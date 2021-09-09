"Роналду – машина": Усейн Болт спрогнозував, коли португалець завершить кар'єру
Ямайський спринтер і восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт оцінив стан Кріштіану Роналду після трансферу в Манчестер Юнайтед.
"Грандіозно, що він повернувся. Кріштіану буде вимагати багато від партнерів по команді, але це тільки зробить їх кращими. Він на іншому рівні, він просто машина.
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Думаю, він гратиме до 42 років. Він завжди буде в хорошій формі і на вищому рівні, ніж багато молодих гравців завдяки своїй роботі і самовідданості", – заявив Болт у коментарі BBC.
Нагадаємо, 36-річний Кріштіану Роналду цього літа повернувся на Туманний Альбіон, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед за схемою 2+1.
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