"Грандіозно, що він повернувся. Кріштіану буде вимагати багато від партнерів по команді, але це тільки зробить їх кращими. Він на іншому рівні, він просто машина.

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Думаю, він гратиме до 42 років. Він завжди буде в хорошій формі і на вищому рівні, ніж багато молодих гравців завдяки своїй роботі і самовідданості", – заявив Болт у коментарі BBC.

Нагадаємо, 36-річний Кріштіану Роналду цього літа повернувся на Туманний Альбіон, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед за схемою 2+1.

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