"Роналду – машина": Усэйн Болт спрогнозировал, когда португалец завершит карьеру
Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил состояние Криштиану Роналду после трансфера в Манчестер Юнайтед.
"Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать много от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина.
"Роналду станет роскошной проблемой": Бербатов спрогнозировал перспективы возвращения звезды в Манчестер Юнайтед
Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне, чем много молодых игроков благодаря своей работе и самоотверженности", – заявил Болт в комментарии BBC.
Напомним, 36-летний Криштиану Роналду этим летом вернулся на Туманный Альбион, подписав контракт с Манчестер Юнайтед по схеме 2+1.
"Король повернувся додому": футбольні легенди і зірки спорту вітають камбек Роналду, урок для опальних фанів Ман Юнайтед