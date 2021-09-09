"Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать много от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина.

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Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на более высоком уровне, чем много молодых игроков благодаря своей работе и самоотверженности", – заявил Болт в комментарии BBC.

Напомним, 36-летний Криштиану Роналду этим летом вернулся на Туманный Альбион, подписав контракт с Манчестер Юнайтед по схеме 2+1.

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